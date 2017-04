Josette Pisani & Christophe Haleb – « Un sueño despierto »

« Un sueño despierto », documentaire expérimental de Christophe Haleb. Cie La Zouze

Du mardi 25 au samedi 29 avril, deux projections par jour: 14h30 & 19h. Friche Belle de Mai.

« La danse est dans le mouvement du film, dans la recherche et l’invention d’une forme ouverte, dans la manière de se toucher et d’être touché, de marcher, de s’aimer, d’être enfermé et d’ouvrir, de libérer le mouvement, humblement, avec la poésie. J’ai cherché un déplacement du regard sur la relation film-caméra-chorégraphie. La danse a tout à voir avec le cinéma ». C. Haleb

Christophe Haleb, chorégraphe, signe avec « Un sueño despierto » son premier film. Trois épisodes de trente minutes qui parlent de la danse, de La Havane, de sa jeunesse et de son architecture. Au micro de Radio Grenouille, il est interrogé par Josette Pisani, déléguée générale de Marseille Objectif Danse, qui l’a invité pour cette 30e saison. Christophe Haleb développe son rapport à la Caraïbe, à Cuba et ses artistes et son travail d’ateliers, aussi ici, à Marseille.

Josette Pisani & Christophe Haleb – Un sueno despierto