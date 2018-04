Jean-Marie Mercimek – Live & Interview

La Grenouille reçoit Marion Molle et Ronan Riou, qui forment à eux deux le groupe Jean-Marie Mercimek. Ils ont sorti un premier album intitulé Le voyage avec Jean Marie, auto-édité en K7 en 2015 et réédité sur le label indépendant Indian Redhead en 2017. Résidant à Marseille, on a pu les entendre récemment dans la salle de concert marseillaise L’Asile 404 .

Leur musique est un drôle d’animal, un corps hybride fabriqué à partir de collages sonores et field recording. Aux mélodies de synthétiseurs, se mêlent des voix d’enfants, des râles, des incantations, des comptines, un goût de l’enfance, des balades champêtres, des sources d’eau fraiches, des bribes de paroles et de chants, une musique de rêve qui dessine des paysages mentales qui nous emmènent du cartoon aux voyages stellaires. Jean-Marie Mercimek semble inventer des langues mêlant l’organique à l’électronique.

Ils interprètent pour la Grenouille 3 morceaux :

– La Cendreuse

– Noir ou Violacé

– Un nouveau morceau inédit

Production : Quentin Tenaud et Lise Weiss Réalisation : Djilali Hammiche