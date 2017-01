Héro(s), l’abécédaire sensible de Claire Duport

La sociologue marseillaise Claire Duport a signé en 2016 Héro(s) : au coeur de l’héroïne (Editions Wildproject), fruit d’une longue enquête de terrain qui nous mène, lettre après lettre, du A comme Amour au Z de Za’ma, depuis Marseille (qui a payé un lourd tribut dans les années 1980), à Paris, Saint-Denis, Baltimore ou Katmandou, jusqu’aux routes du Liban et du Proche-Orient.

30 minutes pour revenir sur la démarche et les envies de la sociologue de montrer qu’au carrefour de l’histoire des musiques, de la libération des moeurs, de la quête de soi, de la chimie, de la santé, de la géopolitique, c’est la société tout entière qui se donne à lire dans nos histoires d’héroïne.

Une présentation publique du livre sera donnée ce jeudi 26/01/17 à la Librairie Transit (45 boulevard Libération, dans le 1er).

Les extraits de témoignages diffusés sont tirés de Héro(s), documentaire d’Emmanuel Vigier que nous recevions ici.

La musique, Tom Waits – Way Down In The Hole, est tirée de la BO de la série The Wire.