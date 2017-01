FRAC – Visite guidée de l’exposition D’une Méditerranée, l’autre

D’une Méditerranée, l’autre. Jusqu’au 12 février.

Pascal Neveux, directeur du FRAC PACA, nous amène à travers les salles de l’exposition « D’une Méditerranée, l’autre », dont il est le commissaire. Cet évènement a été fait conjointement avec L’Hôtel des Arts de Toulon et c’est un projet qui s’inscrit dans le prolongement de l’exposition « The Sea is my Land – Artists from the Mediterranean » organisée par Francesco Bonami et Emanuela Mazzonis, qui s’est tenue lors de la Triennale de Milan, du 17 juin au 24 août 2014 et regroupait 140 œuvres de 23 artistes originaires du pourtour méditerranéen.

Photo: Mohamed Bourouissa, Le Reflet, 2007-2008.

Par Margaux Wartelle