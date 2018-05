Fêtons Africa Fête – avec Maclick et Pap Ndiaye

40 ans ! Cela fait 40 ans que Mamadou Konté a créé Africa Fete, c’était en 1978 à Paris, avec l’idée de faire partager au public toutes les richesses artistiques de la musique africaine, autour de valeurs militantes. Et malgré un contexte difficile, hors de question de ne pas célébrer cet anniversaire à quelques jours de l’ouverture de cette 14è édition marseillaise.

Du 27 mai au 23 juin, c’est reparti pour le festival : l’évenement militant, citoyen et fédérateur qui met à l’honneur la richesse musicale du continent africain et de sa diaspora. Cela commence dimanche entre la place Léon Blum et les Danaides et ça continuera pendant plusieurs semaines à la Friche, au Poste à Galène et au Théâtre Sylvain, avec la venue exceptionnelle d’artistes africains comme Jupiter et Okwess, Sahad Sarr & The Nataal Patchwork, Koko Dembélé, mais aussi des concerts d’artistes marseillais et des créations inédites.

Ca n’était pas évident cette 14è édition, avec la perte soudaine du finançeur principal, la région Provence Alpes Cote d’Azur. Les organisateurs ont tout de même réussi à mobiliser leurs soutiens pour que les musiques d’Afrique continuent à faire vibrer Marseille. Fêtons cette energie, ces 40 ans sur Radio Grenouille avec le festival et ses artistes.

Programmation et informations : www.africafete.com/

SOUTENEZ AFRICA FETE : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/festival-africa-fete

FINANCEZ RADIO GRENOUILLE : https://www.commeon.com/fr/projet/soutenez-grenouille#ORST

Invités : Alpha d'Africa Fête, Pierre-Auguste et Olivier du groupe @Maclick et le chanteur Pap Ndiaye Programmation musicale : Maclick - The Life In a Jungle Pap Ndiaye - Sabadola (live) Jupiter et Okwess - Musonsu Maclick - Dans le Village Production : Quentin Tenaud Réalisation : Sébastien Géli