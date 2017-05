Festival de musique Emergence – GMEM – « Only One of Many »

Emergence est une programmation dédiée aux compositeurs des classes de composition du Conservatoire et de la Cité de la Musique de Marseille.

La diffusion des créations musicales sur orchestre de haut-parleurs aura lieu en entrée libre et en plein air, dans le parc du Ballet National de Marseille, en entrée /sortie du spectacle « Only One of Many » de Sébastien Roux et DD Dorvillier (en savoir +).

Un temps d’écoute consacré à l’éclectisme des nouvelles écritures.

Emergence : les musiques

Programme élaboré avec Sébastien Roux

En hommage à Jean-Claude Risset

Nous recevons dans les studios de Radio Grenouille Sarah Ouazzani pour sa pièce « La forêt aux sangliers roses » (2017) et Ophélie Dorgans pour « Baphomet », installation sonore sur 5 Hauts Parleurs.

On évoque également « Yami » de Loïse Bulot et « Et il souffla jusqu’à notre épuisement » de Gaëtan Parseilhian.

