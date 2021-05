EUPHONIA / RADIO GRENOUILLE RECRUTE !

UN.E PRODUCTEUR.TRICE DE PROJETS ET DE CONTENUS RADIO MULTIMÉDIA

Description du poste



Dans le cadre du projet d’ensemble d’Euphonia associée à Radio Grenouille [association, média, atelier de création sonore, producteur culturel & musical, « radio-école »], vous prendrez part à l’équipe de production de projets et de contenus, en travail et relation permanente avec l’ensemble des équipes (programmation, ateliers de pratiques, création, etc.); soit une équipe de 9 personnes.

Domaines

Culture, jeunesse et éducation, écologie, arts & musiques, innovation sociale & citoyenneté, le tout avec un ancrage à Marseille/métropole et une ouverture sur l’ailleurs.

Missions

> Développement et production de projet

– Montage, écriture et suivi des projets et de leurs financements

– Suivi des coproductions et partenariats

> Pratiques radiophoniques éditoriales

– Réalisation et montage

– Animation d’émissions en studio/ public

> Pratiques multimédia

– Mise en ligne des contenus et adaptation au format digital

– Développement des pratiques de diffusion multimédia

Bagages attendus

> En cohérence avec les missions

> Maitrise de la réalisation, montage, prise de son

> Connaissance et pratique des domaines culturels, artistiques, éducatifs, écologiques, de la communication et du territoire

> Pratiques d’ateliers, de travail avec des publics

> Pratiques multimédia (maniement des outils web, des réseaux sociaux et canaux de publication)

> Pratiques du langage écrit

> Du goût pour le travail en équipe, l’autonomie et les responsabilités (organisation, rigueur, enthousiasme)

Renseignements complémentaires



> Conditions :

– De préférence éligible aux contrats aidés (CUI/CAE) – Période d’essai de 2 mois

– Temps plein, rémunération SMIC (mutuelle + tickets resto)

– Horaires atypiques, travail parfois le week-end et en soirée

– Prise de poste : Début septembre 2021

> Candidature :

– Envoyez une lettre de motivation et un CV à Nelly Flecher : nelly@radiogrenouille.com

– Date limite de candidature : 25 juin 2021 ; Période d’entretien : Juillet 2021