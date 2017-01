Entretien avec Thibault Tellier sur l’histoire des quartiers populaires

De janvier à mai, Approches Cultures & Territoires organise, avec l’Alcazar et le musée d’histoire de Marseille, un cycle de conférences dédiées aux quartiers populaires.

La première conférence a été présentée par Thibault Tellier, professeur d’histoire contemporaine à l’institut d’études politiques de Rennes, spécialiste, entre autres, de l’histoire du logement social et de la politique de ville. Radio grenouille a rencontré Thibaut Tellier un peu avant sa conférence pour discuter des changements dans la désignation et la représentation des quartiers populaires.

Bibliographie de Thibault Tellier:

- Paul Reynaud (1876-1966): Un indépendant en politique, Paris, Fayard, 2005.

- Le Temps des HLM, 1945-1975. La sage urbaine des Trente Glorieuses, Paris, Autrement, 2007.



Sélection musicale:

- Mohini Geisweiller – Paris 2013

- Robert Lamoureux – Banlieue

- Renaud – Banlieue rouge

Les prochaines conférences organisées par Approches Cultures & Territoires:

- Comment les médias parlent-ils des quartiers populaires ?

Conférence de Jérôme Berthaut et Christian Pesci - Vendredi 3 février 2017 à 18h - [salle de conférence - Alcazar].

Jérôme Berthaut est maître de conférences en sociologie des médias à l’Université de Bourgogne et membre du Cimeos (Laboratoire en Sciences de l’Information et de la Communication). Christian Pesci est journaliste à France Télévisions et travaille notamment sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

- Des quartiers au cinéma

Conférence de Carole Milleliri et Vincent Thabourey – Vendredi 3 mars 2017 à 18h – [salle de conférence - Alcazar].

Carole Milleliri est enseignante-chercheure à l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense, rattachée à l’UFR de Philosophie Information – Communication, Langage – littérature – arts du spectacle (PHILLIA).Vincent Thabourey est coordinateur du réseau Cinémas du Sud (PACA) et critique de cinéma pour la Revue Positif

- Ecrire sur les quartiers populaires

Conférence de Serena Cello et Nadia Dhoukar - Vendredi 14 avril 2017 à 18h - [salle de conférence - Alcazar]

Serena Cello est doctorante à l’Université de Gênes en co-tutelle avec l’Université François Rabelais de Tours sur la littérature de banlieue comme engagement littéraire contemporain. Nadia Dhoukar est docteure en Lettres, spécialiste du polar. Sa thèse porte sur L’Étude du pouvoir de fascination du personnage principal dans le roman policier, à partir des personnages d’Arsène Lupin de Maurice Leblanc, de Jules Maigret de Georges Simenon, de Nestor Burma de Léo Malet (2004, Paris 3).

- On nous écrit de…

Table ronde en présence de Denis Merklen - Mardi 16 mai 2017 à 18h. [auditorium - musée d’histoire de Marseille]

Exposés et discussion avec les rédacteurs des revues de plusieurs quartiers à Marseille : et si nous laissions les habitants eux-mêmes nous parler de leurs quartiers et de ce qu’ils en pensent ?

Denis Merklen est sociologue et professeur des universités à l’Université Sorbonne Nouvelle. Chercheur associé au Laboratoire du changement social et politique (Université Paris Diderot – Paris 7).

