El Baile, commencer par la joie. Entretien avec Mathilde Monnier

Mathilde Monnier danse et chorégraphie depuis les années 80.

Après avoir dirigé le centre chorégraphique national de Montpellier, elle dirige désormais le Centre National de la Danse à Pantin.

El Baile, pièce pour 12 danseurs et danseuses d’argentine et sa dernière création, en représentation unique le 24 février au Grand Théâtre d’Aix-en-Provence.

A Pantin, au Centre National de la Danse, nous avons enregistré une rencontre avec Mathilde Monnier.

Présentation de la pièce El Baile.

Discussion pour revenir sur quelques éléments socle de la danse contemporaine.

Rencontre avec Mathilde Monnier qui nous livre ici ses affinités avec le théâtre et quelques éléments de son processus de création.

par Emmanuel Moreira.