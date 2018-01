Le corps de Kaori Ito se meut comme celui d’un insecte. Ce ne sont pas les muscles qui entrent en action, mais les os, c’est de l’intérieur que vient le mouvement. Un intérieur vidé de tout, traversé par la mort. Sur scène, Kaori s’anime, automate à os durs, marionnette de chaire.

Robot, l’amour éternel, un spectacle de et avec Kaori Ito programmé les 12 et 13 janvier 2018 à Klap, Maison pour la danse.

