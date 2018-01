Blitz The Ambassador : l’homme à la caméra.

Voyage

Entre deux rives,

Entre Afrique et Amérique,

Groove solaire et conscience politique…

Le hip-hop-jazz de Blitz The Ambassador est visuel,

Et toujours, les histoires qu’il raconte sont honnêtes.

The Burial of Kojo : le premier long-métrage du musicien devenu réalisateur à plein temps. Un conte moderne où se racontent les grands thèmes universels de la rivalité fraternelle, de l’amour, de la jalousie. En creux, l’exploitation minière illégale au Ghana, un récit basé sur la réalité que traversent des centaines de Ghanéens au péril leur vie et leur environnement.

Avec The Burial of Kojo, Blitz The Ambassador capte la beauté des êtres, la beauté des récits et la puissance de la vie lorsqu’elle entre en résistance. La sortie du film est prévue pour début 2018 mais en attendant, Blitz se livrait à l’oreille de la Grenouille au Cabaret Aléatoire à Marseille dans le cadre du festival Jazz sur la Ville.

Un entretien où l’on parle d’Art comme un continuum, d’engagement politique et de ses grandes inspirations au cinéma.