Alain Badiou, révoltes logiques. Entretien

A l’occasion de la venue à Marseille et sa région pour un cycle de 9 conférences du philosophe Alain Badiou, nous avons voulu revenir avec lui sur le rapport qu’entretien la philosophie à la politique. Puis, dans un second temps, cartographier le bloc des subjectivités conservatrices et fascistes, produit du capitalisme contemporain et enfin sur quelques éléments indispensable selon le philosophe, pour un mouvement politique révolutionnaire.







Entretien > Emmanuel Moreira



Toutes les information sur le programme des conférences d’Alain Badiou à Marseille est a région jusqu’au 2 décembre 2017, sur le site internet www.quesignifiechangerlemonde.org