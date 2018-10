6ème Plateau – Rencontre avec Claude Lévêque et Benoît Viguier au FRAC

Dans ce 6ème Plateau d’octobre 2018, émission mensuelle coproduite avec le FRAC Provence-Alpes Côte d’Azur, rencontre avec l’artiste Claude Lévêque autour de son travail et de son actualité éditoriale, et avec Benoît Viguier, critique d’art et auteur du 2ème tome de « Tombeau » dans lequel il s’attache à faire dialoguer l’œuvre de Claude Lévêque avec des écrivains emblématiques de notre modernité (Baudelaire, Rimbaud, Giono, Proust, Valéry…), des auteurs contemporains (Don de Lillo, Michon, Agamben, Deleuze…) et des classiques (Shakespeare, Dante, Aristote…).

Une rencontre animée par Emmanuel Moreira, proposée par le FRAC PACA et La Marelle, en partenariat Radio Grenouille.

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE « TOMBEAU, VARIATIONS AUTOUR DES OEUVRES DE CLAUDE LÉVÊQUE



L’essentiel de l’œuvre de Claude Lévêque consiste en installations qui articulent objets, sons et lumières et s’emparent puissamment des lieux et des spectateurs. L’inconfort ou l’inquiétude existentielle sont au cœur de ses dispositifs, souvent théâtraux, spectaculaires, impressionnants. L’artiste, qui déclara, il y a quelques années, « mixer l’esthétique de l’art minimal à celui de la fête foraine » n’a de cesse de brouiller les pistes, de jouer avec les codes. Claude Lévêque nourrit son œuvre tant de la culture populaire, que de l’histoire de l’art, tant de l’actualité que de la mémoire des lieux dans lesquels il intervient, tant de la musique, de la danse que de la littérature. Il est, enfin, un artiste de l’écriture, qu’il utilise pour la création de néons lumineux, sous forme de phrases (« la nuit pendant que vous dormez, je détruis le monde ») ou d’injonctions paradoxales (« dansez », « jouez », « rêvez »).

Claude Lévêque, né en 1953 à Nevers, est un des artistes les plus reconnus de la scène française. Il fut le représentant de la France à la Biennale de Venise en 2009, et a exposé dans de nombreux lieux en France (Musée du Louvre, Centre Georges Pompidou, Musée d’art contemporain de Marseille, musée d’art moderne de la ville de Paris, Cité radieuse,…) et à l’étranger (Dallas Contemporary, PS1 New-York, Fondation Mirò, Barcelone, Mamco, Genève, Art Tower Mito Tokyo…). De nombreux textes et catalogues lui ont été consacrés depuis les années 1980. Ce Tombeau provoque des secousses et arrime l’œuvre de Claude Lévêque à ses origines comme aux nôtres, aussi particulières, inattendues et invérifiables soient-elles. L’œuvre de Claude Lévêque se voit, alors, sous un autre jour et les mots résonnent dans la lumière de notre présent. Ce Tombeau rend non seulement hommage à l’œuvre de Claude Lévêque mais aussi à l’art dans ce qu’il soulève de plus engagé dans les champs de la culture et du politique, cet art dont nous avons tant besoin pour penser aujourd’hui et voir le monde contemporain.

LES BIBLIOTHÈQUES ÉPHÉMÈRES AU FRAC



Les « bibliothèques éphémères », constituées par les artistes eux-mêmes ou les curateurs, accompagnent la programmation au Frac et proposent des documents à la consultation du public. Elles sont pensées comme des prolongements d’expositions en invitant le public à les découvrir sous un autre angle, celui de l’édition et de la lecture.

Claude Lévêque répond à cette invitation en proposant des références littéraires, cinématographiques, ou encore musicales, qui témoignent des influences éclectiques présentes dans son travail. Son univers à la fois poétique, subversif et contestataire puise autant dans la poésie d’Aragon, l’idéologie punk des Bérurier Noir, ou encore l’esthétique sophistiquée des films de David Lynch…



