PLUG IN Les clips de AHAMADA SMIS, The MIRROR et AFRODELIC.

PLUG IN, invite AHAMADA SMIS, The MIRROR et AFRODELIC pour découvrir les titres : “LA ROUTE“ de AHAMADA SMIS, poète/multi-instrumentiste, 1er titre chaloupés de Madagascar du futur album “AIR“. A écouter sur https://youtu.be/rOaozjfWcrA Ensuite, rdv à Vilnius-Lituanie avec “AFROSWING“ de The MIRROR le projet de Boris Kulenovic (exBassiste de Meï Teï Shô) ni jazz, ni afrobeat, ni digidub ou world mais tout cela en même temps. A entendre sur : https://youtu.be/hEOlClhhfus . Il nous propose aussi le groupe dans lequel il joue de la basse avec le titre “WELELI“ de AFRODELIC, le groupe du musicien/producteur Victor Diawara qui lance un appel solidaire à l’Afrique avec extrait de son projet musical onirique, aux rythmes électro-palpitants et saveurs du Mali. A découvrir sur sur : https://youtu.be/F369vx-4SMY Bonne écoute !