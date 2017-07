« L’humanité n’est pas en ruines, elle est en chantier ». 

« L’anthropologue et le photographe, un dialogue avec Marc Augé » est une exposition proposée par le photographe Marc Lathuillière à la Friche la Belle de Mai, jusqu’au 13 août.

Dans notre monde globalisé, l’autre, l’étranger, n’est plus le même. Comment alors le comprendre et le représenter ? Et comment cela modifie-t-il notre identité propre ? Quel est notre rapport à l’altérité ? Au coeur de la pensée de Marc Augé, ces questions ont influencé le parcours de l’artiste Marc Lathuillière.

Rencontre avec Marc Augé au micro de Colette Tron

