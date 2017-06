on_air_2017

Les apéros-mix sur le Toit-terrasse de la Friche la Belle de Mai

Du 26 mai au 26 août 2017 – Chaque vendredi et samedi de 19h à 23h

Entrée libre

Chaque vendredi et samedi soir du 26 mai au 26 août, embarquez de plein ciel sur le toit-terrasse de la Friche et profitez du coucher de soleil sur les toits de Marseille !

Cette année, prenez votre envol avec 14 programmateurs de tous horizons et explorez les musiques électroniques bien sûr, mais aussi africaines, jazz, salsa…

Street food par les Grandes Carrioles (avec le chef Emmanuel Perrodin) et bar sur place.

Transats à disposition et Jeux pour enfants



On Air est une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les Grandes Tables de la Friche.

EN AOÛT : UNE PROGRAMMATION SIGNÉE GRENOUILLE

Et en août, comme chaque été, c’est au tour de Radio Grenouille de signer la programmation, concoctée avec L’Amateur, résident du 88.8 (émission « Amateurisme »). 3 soirée à venir le 11, 12 et 25 aout. Une programmation riche mélangeant électro, house, influences jazz, afro, …

Alors RDV sur le toit-terrasse: c’est la Grenouille qui régale !

Vendredi 11 août

Mawimbi

Mawimbis rec/ Rinse Paris – France

DJ set Electro afro Collectif et label atypique de la scène parisienne, Mawimbi a su créer des passerelles entre un héritage musical influencé par le continent Africain et des sonorités contemporaines. Ils diffusent leurs ondes (traduction de « mawimbi » en swahili) depuis trois ans au fil de soirées, shows radio, edits et compilations… Fidèles du toit-terrasse, c’est un de leur terrains de jeux favoris avec de grands clubs comme Le Sucre ou Concrete et des festivals comme les Trans ou Solidays.

Bradley Zero

NTS Radio/ Rhythm Section – Grande Bretagne > DJ set House éclectique

DJ charismatique et défricheur, instigateur et ancien animateur des fameuses Boiler Rooms, Bradley Zero est un des acteurs incontournables de la scène londonienne via Rhythm Section, show radio, soirées et désormais label (désigné comme celui de l’année 2015 par Gilles Peterson). Ses sorties discographiques font toujours mouche, de Al Dobson Jr à Henry Wu en passant par Chaos in the CBD: Un spectre musical large où la house se mêle au jazz, à l’afro et au funk, à l’image des sets de Bradley.

Samedi 12 août

M&C

Boussole Records/Rinse France- France > DJ set Electro ghetto

Formé en 2012 à Marseille par deux jeunes producteurs (Bwi-Bwi et YCLA) M&C fusionne la techno et la house avec brio et une fougue toute juvénile. Désormais installés à Paris, ils y ont fait leur place tant en club qu’avec leur émission sur Rinse France. Signés sur le label toulousain Boussole Records, ils ont récemment sortis plusieurs tracks sur Boukan ou Junction Rec. Ils promettent un mix à 4 mains énergique et gorgé de références ghetto house.

Bamao Yendé

Boukan rec/ YGRK Klub – France > DJ set Electro métisse

Créateur du label Boukan records et du collectif de Cergy Pontoise YGRK Klub, Bamao Yendé s’est fait remarquer dans nos médias en publiant un morceau samplant Christiane Taubira. Enfant du web, il s’est rapidement converti aux sonorités UK Funky mais aussi au Kuduro et autre beats mutant africains. Chaleur sur le dancefloor!

Sylvere

Tobago trax/ Rinse France- France > DJ set

Future beats Sylvere est un DJ et producteur français au profil atypique : exilé à Londres, un physique impressionnant et un background musical décalé (un tatouage de M83 et un amour immodéré pour le rock shoegaze malgré son look de B boy). Tout cela corrobore un style éclaté et mouvant où se télescopent afro house, r’n'b aux effluves Caraïbes et les sons anglais énervés comme le grime et la UK bass.

Vendredi 25 août

Josey Rebelle

Nonsense/ Rinse – Grande Bretagne > DJ set House panoramique

La jeune et brillante Josey Rebelle est devenue la coqueluche d’une scène londonienne qui apprécie ses sets hyper ouverts, brassant house vocale, disco et techno volontiers acid avec une technique bluffante! Débutant dans la scène jungle elle a trouvé ensuite son style éclectique et référencé. Adoubée par Boiler Room, R.A, Rinse ou des festivals comme Dimension, c’est définitivement un grand espoir du son londonien!

Nova Materia

BYM records – Kill The DJ – France > LIVE

Electro industrielle. Issu du combo post punk Panico, Nova Materia est désormais un duo franco chilien et mixte composé de Caroline Chaspoul et Eduardo Henríquez. Dans une veine clairement électronique, mais nourri de leurs influences tropicalistes et post industrielles, ils explorent en profondeur des liens entre son et matières concrètes: pierres frottées, plaques de métal réverbérées, guitares percutées. Nova Materia nous embarque dans un univers primitif, futuriste et onirique.

