Les émissions de la République: l’alimentation, le bio, le durable

Au 25 rue de la République, un lieu éphémère a ouvert ses portes début septembre. A l’initiative des Grandes Tables et du Fonds Epicurien Provence, à la fois épicerie qui rassemble une trentaine de producteurs locaux, restaurant le midi et le soir, et lieu plus festif avec des mix proposés par la Grenouille les vendredis et samedis.

La Grenouille propose en direct sur le 88.8 et en public sur place trois plateaux radio, les 6, 13 & 20 septembre.

Premier plateau: « l’Alimentation durable au coeur de la République »

L’alimentation durable peut s’entendre comme un régime alimentaire avec de faibles conséquences sur l’environnement, qui contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour les générations à la fois présentes et futures. Un régime, aussi, économiquement équitable et accessible. Une problématique qui recoupe donc des enjeux de santé publique, d’écologie mais aussi d’égalité entre les citoyens. Car la terre, et par là l’alimentation et l’agriculture, est à la fois une image idéale pour penser notre rapport au monde et une réalité pour construire une véritable démocratie, une « culture démocratique », avec le double sens du mot culture, antagonisme de la nature et exploitation de la terre.

Pour discuter de ces rapports entre agriculture, alimentation, production, consommation, six invités:

Thomas de Williencourt , fondateur du Fonds épicurien Provence

Frederic Denel du projet Heko Farm

Vivien Larcher, apiculteur et apidologue

Emmanuel Perrodin, chef cuisinier

Magali Poivert, co fondatrice de Super cafoutch

Joëlle Zask, philosophe à Aix Marseille université et auteure de “la démocratie aux champs”

L’alimentation durable au coeur de la République – sept.17



Deuxième plateau: « Manger bio, manger local »

Le bio, ses labels, ses producteurs. Ceux qui choisissent de suivre la réglementation, ceux qui s’en détachent mais optent pour d’autres pratiques respectueuses de l’environnement. Le bio, mais pas que. Manger de saison, des produits non raffinés, limiter notre consommation de viande, manger local surtout.

Aussi, la question du business du bio, de son accès au plus grand nombre mais également de son imbrication dans un système marchant capitaliste se pose. Pour débattre de ces questions, cinq invités:

Jérôme Laplane, producteur et membre de l’ADEAR, association qui a pour but de maintenir et d’installer des paysans et de faire vivre les valeurs de l’agriculture paysanne.

Jean-Baptiste Anfosso, producteur maraîcher qui travaille en permaculture

Richard Abba, apiculteur

Pierre Gianneti, chef

Michael Latz, vigneron et maire de Correns (Var), premier village bio de France

Manger bio, manger local – sept. 17

Prochaine émission en public:

Mercredi 20 septembre: « Le produit et la gastronomie »

Par Margaux Wartelle