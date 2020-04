Profession Chercheur #9

Profession Chercheur #9Février 2020, l’Atelier-Studio d’Euphonia et Radio Grenouille accueille à nouveau la formation doctorale consacrée à la communication scientifique. Au terme d’une semaine, d’échanges, de recherche, d’écriture, une création sonore, une pastille radio ainsi que 3 émissions radiophoniques sont réalisées.

Une expérience nouvelle pour les doctorants, issus de disciplines scientifique très diverses.

Remerciements : à l’équipe de formateurs, Nicolas Chevassus, auteur et journaliste (Le Journal des Arts, Mediapart), Philippe Hert, chercheur enseignant (Ecole de Journalisme et de Communication Aix Marseille / Centre Norbert Elias EHESS-CNRS-AMU), Jérôme Matéo, producteur radio et formateur (Radio Grenouille-Euphonia / AMU); à l’équipe technique, Alexandre « Papi à la régie » Simonini et Djilali Hammiche; et au Collège Doctoral d’Aix-Marseille Université.